В Хабаровском крае вернулись к обычному режиму работы интернаты и дома престарелых

ХАБАРОВСК, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края сняли ограничения для интернатов и домов престарелых и инвалидов, сообщили ТАСС в Минсоцзащиты региона.

Дома престарелых и другие интернаты в крае около года работали вахтовым методом - персонал заходил на двухнедельные смены, а постояльцам запрещалось выходить на улицу. В таком режиме жили и работали около 5 тыс. человек.

"С 1 апреля интернаты для пожилых, дома престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты и другие соцучреждения перешли с вахтового метода на работу в обычном режиме. Всего таким образом работали 16 учреждений", - сказали в министерстве. При этом сохраняется масочный режим и требования по дезинфекции помещений.

Сотрудники и подопечные учреждений привиты от коронавируса.

В регионе сняли практически все ограничения. Спортивно-зрелищным комплексам разрешили работать со стопроцентной загрузкой, разрешены концерты, выставки, отменено требование справок об отсутствии COVID-19 для вылетающих в северные территории края. Сохранен масочный режим в общественном транспорте и общественных местах.

В регионе ежедневный прирост коронавирусных заражений сохраняется на уровне 50-60 случаев. С начала пандемии заболело 50,5 тыс. человек, умерли 344.