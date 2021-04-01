В Хабаровском крае запустили новую модульную электростанцию после пожара в селе

ХАБАРОВСК, 1 апреля. /ТАСС/. Ремонтники запустили новую модульную электростанцию в селе Савинское в Ульчском районе Хабаровского края после пожара, оставившего без света под Новый год две деревни. С тех пор они были запитаны по временной схеме - через резервные генераторы, доставленные местными властями.

"Блочномодульные энергетические установки запустили в Савинском сельском поселении в Ульчском районе. Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит решить проблему энергоснабжения двух сел: Савинское и Монгол", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства в четверг.

В ночь на 31 декабря 2020 года в деревянном здании электростанции в Савинском произошел пожар. Сгорели все три дизель-генератора, обслуживавшие и соседнее село Монгол с общим населением более 400 человек. По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева на закупку и монтаж оборудования было выделено 15 млн рублей.

В 2022 году модульная электростанция будет установлена и в селе Удское Тугуро-Чумиканского района: на это из регионального бюджета выделят до 20 млн рублей. Дегтярев сообщал, что в регионе будут заменены или модернизированы все сельские дизельные электростанции в деревянных помещениях. Таких - более десятка.