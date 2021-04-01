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Опрос: почти каждый десятый россиянин посещает выступления комиков

При этом негативно к юмору относятся 3%, говорится в исследовании компании "Ромир"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Посещают выступления комиков 8% россиян, при этом негативно относятся к юмору 3%. Об этом свидетельствуют данные имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного компанией "Ромир" в День смеха, который отмечается 1 апреля.

В исследовании, проводившемся в марте 2021 года, приняли участие 1 500 человек со всей России. Респондентам задавали вопрос "Как вы относитесь к юмору?".

Большинство опрошенных сообщили, что смотрят юмористические программы и выступления в интернете и по телевидению - по 62%. При этом 44% отметили, что предпочитают шутить сами.

"Ромир" - российский независимый исследовательский холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях, входит в Mile Group.

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