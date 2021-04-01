Правительство утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики в РФ. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Расширение национального календаря прививок и оказание господдержки производителям новых вакцин - такие мероприятия содержит план по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. План включает 65 мероприятий, которые распределены по шести направлениям", - следует из пояснительной записки к документу.