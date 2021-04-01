Вуз в Северной Осетии открывает бесплатные курсы персидского языка для всех желающих

ВЛАДИКАВКАЗ,1 апреля. /ТАСС/. Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) открывает с 1 апреля бесплатные курсы персидского языка для всех желающих. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В СОГУ научат читать "Шахнаме" в оригинале. Центр иранской культуры вуза объявляет набор слушателей на курсы по изучению персидского языка. Изучать фарси могут все желающие. Раньше в таких курсах могли принимать только учащиеся и сотрудники вуза", - сказал собеседник агентства.

Обучение будут вести специалисты Центра иранской культуры СОГУ. Слушателей наберут в группы, которые соответствуют уровню владения языком (начальный, средний и продвинутый). Время обучения - три месяца. По окончании курса учащимся выдаются сертификаты.

"Сегодня наблюдается беспрецедентный период во взаимоотношениях России и Ирана. Руководством двух стран предпринимаются серьезные политические меры. В свою очередь Северная Осетия в силу своего географического положения, исторического и культурного наследия имеет все необходимые ресурсы, инфраструктуру и кадровый потенциал, чтобы выступать северо-кавказским центром многовекторного ирано-российского сотрудничества", - цитирует пресс-служба ректора СОГУ Алана Огоева.

В пресс-службе рассказали, что с 2016 года СОГУ активно развивает академические связи с Ираном, в частности с Университетом им. Алламе Табатабаи. Реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире" (направление "Востоковедение"). Впервые в 2020 году выделили десять бюджетных мест.

А в 2019 году посол Ирана в России наградил СОГУ за выдающуюся работу в изучении персидского языка.