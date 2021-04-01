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"ВКонтакте" впервые за пять лет обновила приложение для iPad

В новой версии пользователям доступны видеозвонки

"ВКонтакте" впервые за пять лет выпустила обновление своего приложения в версии для iPad. Об этом сообщила пресс-служба соцсети

Как отмечается в сообщении, приложение теперь будет обновляться одновременно с мобильным - оно универсальное для iPhone и iPad и адаптируется под большой экран. 

В новой версии есть такие функции, как видеозвонки и голосовые сообщения. Также теперь приложение поддерживает внешнюю клавиатуру. Помимо этого, пользователи смогут слушать любую музыку из "ВКонтакте", смотреть клипы и любые другие видео, в частности, прямые эфиры, истории. 

"В версии для iPad будет комфортнее смотреть видео, редактировать фото, читать объемные документы, играть в игры, создавать посты - делать все, для чего лучше подходит большой экран", - отмечает пресс-служба. "Навигацию в новой версии продумывали с учетом главного преимущества планшета - большого экрана. Поэтому основную его часть отвели под просмотр текста, фото и видео. А еще сделали то, что так просили пользователи: разделы "Музыка" и "Уведомления" расположены в нижнем меню, так что перейти к ним можно одним касанием", - сообщил старший дизайнер "ВКонтакте" Матвей Правосудов. 

Обновление будет доступно всем пользователям в течение 1 апреля.

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