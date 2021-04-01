В Нижегородской области отменен обязательный режим самоизоляции для пожилых

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых, с 1 апреля он стал рекомендательным. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

"В связи с тем, что ситуация с заболеваемостью постепенно стабилизируется, принято решение о прекращении обязательной самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше. Но мы сохраняем этот пункт в виде рекомендации. Я очень прошу нижегородцев старшего возраста крайне внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей", - цитирует пресс-служба Глеба Никитина.

Глава региона отметил, что работодателям, у которых трудятся граждане старше 65 лет, рекомендовано в приоритетном порядке переводить сотрудников этой категории, по возможности, на дистанционную работу.

24 марта Никитин подписал постановление, предусматривающее возобновление льготного проезда на общественном транспорте на территории региона для лиц в возрасте 65 лет и старше. Действие льготных проездных возобновилось 1 апреля. Также был продлен обязательный режим самоизоляции для пожилых до 31 марта, сообщалось о планах властей сделать этот режим рекомендательным с 1 апреля.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено более 107,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 101,5 тыс. человек выздоровели, 2,8 тыс. умерли.