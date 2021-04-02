Подарить или завещать: пять советов тем, кто хочет передать недвижимость близким

Тема завещания наследства и дарения имущества - одновременно и крайне популярная, и сложная для обсуждения. Но если такая необходимость возникла, очень важно сделать верный выбор, изучить все возможные в такой ситуации варианты передачи жилья, просчитать все риски для владельца квартиры и юридически верно оформить бумаги. Самые важные рекомендации на эту тему - в совместном материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты.
Совет №1: изучить плюсы и минусы договора дарения
Самый простой вариант, который первым приходит на ум при мысли о передаче собственности, - оформить договор дарения, или "дарственную". На первый взгляд, все действительно легко: шаблон договора можно быстро отыскать в интернете, а если недвижимость идет в подарок ребенку, внуку, брату или другому близкому родственнику, то и налог платить не придется.
Однако есть один нюанс - по такому договору к получателю подарка сразу переходят все правомочия, в том числе свободное распоряжение недвижимостью. Дальнейшие взаимоотношения дарителя и когда-то принадлежащей ему, например, квартиры теперь полностью зависят от желаний получившего подарок. Если родственники серьезно поссорятся или новому владельцу жилья понадобятся большие деньги, он будет иметь полное право выселить дарителя из квартиры и продать ее.
В жизни случается разное: новый владелец квартиры может погибнуть, и имущество перейдет к его наследникам, которые уже могут не иметь никаких моральных обязательств перед дарителем.
При этом отменить дарение сложно. Фактически это можно сделать только в том случае, если одаряемый нанес дарителю телесные повреждения или совершил покушение на его жизнь или жизнь членов его семьи.
Совет №2: проводить сделки с участием нотариуса
Как показывает практика, дарение можно назвать безопасным, только если квартира, выступающая в качестве подарка, - это не единственное жилье собственника, а сам он не рассчитывает на получение от нее дохода, не ждет помощи от одаряемого и полностью ему доверяет.
Если владелец квартиры твердо решил использовать дарственную, то сделку лучше проводить с участием нотариуса. Так ей будет гарантирована законность и защита от оспаривания. Нотариус выяснит реальные намерения обеих сторон, проверит осознанность и добровольность их решения, детально объяснит все последствия сделки и составит договор. Важно и то, что за результат своей работы он несет полную имущественную ответственность.
Совет №3: узнать все о последствиях оформления завещания
Другой вариант передачи имущества - завещание. В таком случае недвижимость перейдет родственникам только после смерти. Завещание исключает риск остаться без крыши над головой, а если отношения с наследником испортятся, его всегда можно отменить или переписать.
При оформлении завещания важно учесть несколько важных моментов. Первый - это право на обязательную долю, которое сохраняется независимо от того, что написано в завещании. Это значит, что некоторые наследники получат свою часть квартиры, даже если в завещании будет указано, что все имущество должно достаться другому человеку. К таким наследникам относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные родители, супруг(а) или иждивенцы.
В этом случае под категорию "нетрудоспособный" подпадают женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также все инвалиды. Правило действует, даже если они вполне трудоспособны, - обязательная доля в наследстве им все равно полагается.
Второй момент заключается в том, что обделенные наследники нередко пытаются оспорить завещание. Порой им это удается. Обычно они ссылаются на неадекватность наследодателя в момент оформления документа - якобы он не отдавал отчета своим действиям (что, безусловно, бывает, если речь идет о пожилом человеке с проблемами со здоровьем) или действовал под принуждением. Так как человека уже нет в живых, принять его показания к рассмотрению суду не удастся, поэтому решение принимается на основе того, что есть, - медицинской карты наследодателя, данных о лекарствах, которые он принимал, мнении соседей. Прояснить ситуацию гораздо проще, если есть видеозапись момента оформления завещания у нотариуса, однако, к сожалению, она ведется не в 100% случаях.
Совет №4: подумать об альтернативных вариантах
Кроме завещания и договора дарения существуют и другие способы передать имущество: договор ренты или договор пожизненного содержания с иждивением.
В первом случае рентоплательщик (тот, кому в итоге должна достаться квартира) регулярно платит дарителю определенную сумму денег. При этом возможны два варианта: либо после заключения договора единовременно уплачивается определенная сумма (передача недвижимости за плату), либо стороны ограничиваются периодическими выплатами или содержанием (передача недвижимости бесплатно).
Договор пожизненного содержания с иждивением подразумевает, что вторая сторона обязана содержать собственника недвижимости до его кончины, оплачивать счета за коммунальные услуги, покупать продукты, лекарства, одежду и т. д. Перечень обязанностей может меняться в зависимости от того, о чем договорятся стороны. Кроме того, в договоренность может входить уборка квартиры, уход за пенсионером или оплата лечения, если оно необходимо.
Как правило, в договорах пожизненного содержания оговаривается пожизненное проживание получателя ренты в передаваемой недвижимости, хоть это и не обязательно. Такое условие можно включить и в договор пожизненной ренты.
Однако рентоплательщик не сможет продать недвижимость или иным образом распорядиться ей при жизни рентополучателя и без его согласия, поскольку на нее будет наложено обременение. А если плательщик вдруг перестанет выполнять свои обязанности по договору, получатель сможет его расторгнуть, при этом, как правило, жилье возвращается прежнему владельцу.
Важно помнить, что любой вариант договора ренты обязательно удостоверяется у нотариуса. Защита прав обеих сторон соглашения гарантирована.
Совет №5: следить за нововведениями в законодательстве РФ
Наследственный договор - явление для российской правовой практики относительно новое. В этом случае наследник и наследодатель оформляют у нотариуса единый документ, где можно предусмотреть, что первый обязуется оказывать второму определенную помощь, произвести захоронение после его смерти или выполнять какие-либо иные обязанности по отношению как к наследодателю, так и иным лицам. Имущество при этом переходит новому владельцу только после смерти предыдущего собственника, который будет иметь полное право оставаться в своей квартире пожизненно.
Кроме того, наследственный договор может содержать условие совершить какие-либо не противоречащие закону действия как имущественного, так и неимущественного характера. Плюсом здесь будет и то, что по наследственному договору нельзя уступить свои права другому человеку - наследник может только отказаться от имущества. Однако по аналогии с завещанием наследственный договор не отменяет права на обязательную долю у тех, кто его имеет в силу закона.
Кроме того, наследственный договор в меньшей степени защищает интересы наследника - наследодатель вправе его отменить (хоть и с последующей компенсацией фактических расходов наследника), а также продать или завещать жилье другому человеку. В результате наследник уже после смерти собственника узнает о том, что ему ничего не полагается.