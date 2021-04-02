Подарить или завещать: пять советов тем, кто хочет передать недвижимость близким

Самый простой вариант, который первым приходит на ум при мысли о передаче собственности, - оформить договор дарения, или "дарственную". На первый взгляд, все действительно легко: шаблон договора можно быстро отыскать в интернете, а если недвижимость идет в подарок ребенку, внуку, брату или другому близкому родственнику, то и налог платить не придется.

Однако есть один нюанс - по такому договору к получателю подарка сразу переходят все правомочия, в том числе свободное распоряжение недвижимостью. Дальнейшие взаимоотношения дарителя и когда-то принадлежащей ему, например, квартиры теперь полностью зависят от желаний получившего подарок. Если родственники серьезно поссорятся или новому владельцу жилья понадобятся большие деньги, он будет иметь полное право выселить дарителя из квартиры и продать ее.

В жизни случается разное: новый владелец квартиры может погибнуть, и имущество перейдет к его наследникам, которые уже могут не иметь никаких моральных обязательств перед дарителем.

При этом отменить дарение сложно. Фактически это можно сделать только в том случае, если одаряемый нанес дарителю телесные повреждения или совершил покушение на его жизнь или жизнь членов его семьи.