В России выявили 9 169 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 169, до 4 554 264. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших возрос до 0,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Тыва и Магаданской области (по 0,01%), в Республике Ингушетия (0,05%). В частности, за сутки было выявлено 710 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 560 - в Московской области, 290 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 201 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 278 612 человек.

Число умерших и вылечившихся

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 247. Всего уже выздоровели 4 176 419 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 101 пациент в Санкт-Петербурге, 546 - в Московской области, 327 - в Нижегородской области, 219 - в Астраханской области, 217 - в Челябинской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 383 против 408 днем ранее. Всего от инфекции умерли 99 233 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,18%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 31 летальный исход в Санкт-Петербурге, 28 - в Ростовской области, 19 - в Воронежской области, по 14 в Московской области и Алтайском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 151. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 028 891 случай. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 1 286 заболевших.

За сутки умер из-за коронавируса 51 пациент, всего в столице зарегистрировано 16 707 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 1 632 пациента за сутки, за все время выздоровели 946 370. В настоящее время в столице продолжают лечение 65 814 человек.