Более 60% украинцев поддержали введение жесткого карантина в стране

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Большинство граждан Украины поддерживают ужесточение карантинных ограничений на фоне роста количества заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса социологической группы "Рейтинг" , согласно которому 63% респондентов высказываются за введение строгого карантина.

В то же время, как показало исследование, противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. По данным "Рейтинга", 61% респондентов ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения жесткого карантина, тогда как с этим не согласны 37% украинцев. При этом 58% постоянно следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% это вообще не интересует.

В начале марта усиление ограничительных мер одобряли 56% граждан. Опрос проведен группой "Рейтинг" 26-28 марта методом телефонного интервью среди 2 500 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольной Киеву части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Общее число инфицированных за время пандемии на Украине достигло 1 691 737, выздоровели 1 323 083 человека, 33 246 умерли. За минувшие сутки в стране количество заразившихся вирусом выросло на 17 569 человек. За 24 часа госпитализированы 5 160 заразившихся, 9 602 человека выздоровели, 421 умер, что стало новым суточным максимумом за время пандемии.

До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень в настоящий момент присвоен Киеву и десяти областям.

Вакцинация в стране осуществляется произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. 25 марта на Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз. В стране, кроме этих двух вакцин от коронавируса, зарегистрирован и препарат американской компании Pfizer. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась.