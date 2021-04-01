Церемония перезахоронения 54 солдат Красной армии прошла в Варшаве

ВАРШАВА, 1 апреля. /ТАСС/. Церемония перезахоронения 54 солдат Красной армии, погибших на территории Польши в годы Великой Отечественной войны, прошла в четверг в польской столице. Она состоялась на крупнейшем в республике кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры.

Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии приняли участие представители российского дипломатического корпуса, польской поисковой организации, занимавшейся процедурой эксгумации, а также священнослужители. Представителей польских властей на мероприятии не было.

По словам советника-посланника посольства РФ в Польше Андрея Ордаша, "в ходе строительных работ в местности Зелёнка были обнаружены массовые захоронения". "После проведения исследований выяснилось, что это захоронения периода Второй мировой войны, потому что имелись опознавательные знаки красноармейцев. Удалось выяснить, что по меньшей мере 54 человека - это воины Красной армии. Польскими властями было принято решение, что лучшее место для их перезахоронения - это мемориальное кладбище воинов Красной армии", - сказал представитель российского дипломатического корпуса.

Личность солдат установить не удалось. В южной части кладбища организованы две братские могилы.

Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь на площади 19,2 гектара захоронены 22 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши от нацистских захватчиков. Главная аллея ведет к гранитному обелиску высотой 15 метров, к подножию которого в дни государственных и религиозных праздников - как польских, так и российских - гости из разных стран и местные жители приносят цветы, зажигают свечи.

На мемориальной доске выгравирована надпись на двух языках: "Вечная слава воинам Советской Армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 год". Всего более 600 тыс. советских воинов погибли в годы Великой Отечественной войны на территории Польши.