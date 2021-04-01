САФУ и Иннополис будут сотрудничать в проекте по созданию IT-парка "Digital Arctic"

АРХАНГЕЛЬСК, 1 апреля. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ, Архангельск) и Университет Иннополиса (Казань) будут сотрудничать по созданию IT-парка "Digital Arctic" в Архангельске, а также по другим проектам. Как в четверг говорится в сообщении пресс-службы САФУ, между вузами подписано соглашение о сотрудничестве.

"В рамках рабочего визита делегации Архангельской области в Татарстан состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Северным (Арктическим) федеральным университетом и университетом Иннополиса. Для нас важно привлекать Университет Иннополис как экспертную площадку в реализации проекта "Digital Arctic", а так же в создании совместных лабораторий и подачи совместных заявок на различные конкурсы и гранты", - говорится в сообщении.

Иннополис - город-спутник Казани, входящий в ее агломерацию. Здесь расположены одноименный университет и особая экономическая зона. Город является одним из трех наукоградов Российской Федерации наряду с подмосковным центром Сколково и новосибирским Кольцово, которые созданы для развития информационных технологий и инновационных высоких технологий.

В 2021 году в САФУ начнется создание Арктического технопарка в области информационно-коммуникационных технологий "Digital Arctic". В рамках этого проекта будет проведен капитальный ремонт комплекса зданий бывшего штаба 10-й армии в центре Архангельска, модернизирована IT-инфраструктура университета. Для этого будет изучен опыт Иннополиса. Делегация САФУ подробно познакомилась с инфраструктурой университета, провела переговоры с руководством цифрового вуза. " Основные направления работы университета Иннополис - это разработка программного обеспечения, программирование на различных языках, big data, искусственный интеллект, робототехника и высокие технологии в медицине,- приводит пресс-служба слова первого проректора по стратегическому развитию и науке САФУ Павла Марьяндышева.- Для нас важно привлекать Университет Иннополис как экспертную площадку в реализации проекта "Digital Arctic", а так же в создании совместных лабораторий и подачи совместных заявок на различные конкурсы и гранты".

Сотрудничество между университетами начнется уже в начале апреля. 123 сотрудника САФУ пройдут дистанционное обучение в университете Иннополиса по программам цифровых технологий в преподавании профильных дисциплин, а также по программам дополнительного профессионального образования, включая акселерационно-образовательные программы подготовки антикризисных лидеров, специалистов в области работы с большими данными.