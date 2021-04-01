В Совфеде сочли инцидент с Познером в Грузии срежиссированной провокацией

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси может быть срежиссированной антироссийской провокацией. Такое мнение высказал журналистам в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Похоже, что вся история вообще была срежиссирована в качестве антироссийской провокации и соответствующего информационного повода", - сказал он.

Он назвал этот инцидент вопиющим. "Эта позорная ситуация еще раз обнажила жесткое противостояние между грузинскими радикалами из партии [Михаила] Саакашвили "Единое национальное движение", с присущим им откровенным хамством и нарушением элементарной этики человеческих отношений, и правительством Грузии", - заявил сенатор.

Он добавил, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже дал оценку произошедшему, в ней, в частности, радикалы названы "деградировавшей группой, с которой нельзя вести цивилизованный диалог". "Конечная цель этих политических хулиганов - не дать здоровым силам развивать двусторонние отношения с Россией в тех областях, где это возможно в сложившихся условиях", - полагает Карасин.

Десятки демонстрантов собрались в среду вечером у гостиницы в центре Тбилиси, где проживал Познер. Недовольство людей вызвали звучавшие ранее высказывания российского журналиста об Абхазии и Южной Осетии. Сам он отметил, что приехал в Грузию отметить день рождения, а не говорить о политике.