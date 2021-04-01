Москва и Петербург запустят совместные программы в сфере детского туризма

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Москва готовятся запустить в следующем году совместные программы детского туризма, ориентированные на знакомство с историей и культурой России. Об этих планах сообщили на пресс-конференции в ТАСС в четверг председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева и председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

"Каждая российская семья должна привезти своих детей в Москву и Санкт-Петербург как минимум один раз, потому что нет лучше "учебника" под открытым небом, чем история наших двух городов, поэтому мы будем предлагать разные программы. Мы обсуждали с министерством культуры большую историю следующего года, в том числе детских маршрутов в связи с юбилеем Петра Великого, и у нас есть маршруты, связанные с историей Александра Невского. Мы готовим большое количество программ, которые являются и познавательными, и образовательными, которые совместно очень хорошо работают, потому что история, культура нашей страны в наших двух городах, как в кристаллах, отражается практически всеми гранями", - сказал Корнеев.

По его словам, в рамках совместной работы накоплено большое количество предложений, из них будут сформированы туристические продукты, которые два города планируют представить в апреле. Сотрудничество будет включать не только создание общих маршрутов, но и обмен опытом и технологиями по работе с детскими группами.

"Безусловно, самый важный стимул для путешествий и развития детского туризма, то, о чем мы сегодня заявляем, - это созданием единой информационной системы, платформы. Безусловно, Санкт-Петербург и Москва, как два самых интересных города для путешествий детей-школьников, разрабатывают свою программу по работе со школьными группами. И мы в рамках нашей совместной работы предполагаем обмениваться опытом, создавать совместные новые продукты и продвигать их с помощью тех участников отрасли, которые участвуют в развитии детского туризма", - отметила Проничева.

В качестве примера познавательной туристической программы она привела "Город открытий", открывшуюся в Москве в прошлом году. "К сожалению, из-за пандемии нет такого эффекта, который мы бы ожидали от нее. Но мы уверены, что сейчас, когда спрос внутреннего туризма будет еще больше, наш проект и другие проекты будут основой для восстановления школьных туристических потоков", - сказала руководитель комитета по туризму Москвы.