Аппарат Москальковой за пять лет оказал помощь более чем миллиону граждан

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с 2016 года оказал помощь в восстановлении прав более миллиона граждан. Об этом сообщается в докладе о деятельности омбудсмена за 2020 год (документ имеется в распоряжении ТАСС).

"В общей сложности за прошедшие пять лет аппарат уполномоченного оказал содействие более чем миллиону граждан, в том числе по резонансным делам. В частности, речь идет об освобождении К. Вышинского, М. Бутиной, И. Голунова и других", - говорится в документе.

В частности, по ходатайству омбудсмена за пятилетний срок были восстановлены права 4 790 потерпевших и 517 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. "Отменено 975 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 245 постановлений о приостановлении предварительного следствия или дознания, 68 - о прекращении уголовного дела", - сообщается в докладе.

Кроме того, аппарат омбудсмена защитил трудовые права более 70 тыс. граждан. Также при содействии Москальковой 2,5 тыс. человек получили квартиры и социальные выплаты на приобретение жилья, была оказана помощь заемщикам почти по 22 тыс. ипотечных кредитов.

Единая система

Москалькова в докладе подчеркивает, что в течение пяти лет удалось сформировать единую систему государственной правозащиты во всех регионах России. "Должности уполномоченного по правам человека учреждены во всех 85 субъектах РФ", - сообщается в документе.

"Удалось решить одну из главных задач, которая стояла передо мной как перед федеральным омбудсменом несколько лет, - подвести деятельность региональных уполномоченных под прочную, единую законодательную основу", - добавила она.

В этой связи Москалькова отмечает, что был принят закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ". "Впервые в отечественной истории правозащиты определено функциональное назначение региональных уполномоченных, закреплены единые стандарты их организации и деятельности, что крайне важно для создания равных возможностей каждому человеку в доступе к механизмам защиты прав и свобод", - говорится в докладе.

В документе отмечается, что каждые полгода региональные омбудсмены проводят заседание координационного совета уполномоченных по правам человека.