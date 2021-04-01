Москалькова сообщила о создании принципиально новой системы поддержки граждан в пандемию

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в России в условиях борьбы с пандемией коронавируса была создана новая система социально-экономической поддержки граждан. Такое мнение приводится в докладе о деятельности омбудсмена в 2020 году (документ имеется в распоряжении ТАСС).

"В условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией в нашей стране была по сути создана принципиально новая система прав на социально-экономическую поддержку, которую установило государство для широких слоев населения на время пандемии и в посткарантинный период", - говорится в документе.

В этой связи подчеркивается, что в России были установлены отсрочки по налогам, кредитам и страховым взносам, арендные каникулы и мораторий на банкротство. Помимо этого, была оказана социальная поддержка семьям с детьми и гражданам, потерявшим работу, оказана помощь малому и среднему бизнесу, а также приняты другие меры социально-экономической поддержки.

"Необходимо отметить, что принимаемые государством меры по социальной защите населения позволяют снимать социальную напряженность. Это сказывается и на количестве жалоб граждан в данной сфере общественных отношений", - сообщается в докладе.

В то же время отмечается, что востребованность института государственной правозащиты стала ощущаться с первых дней пандемии. "На специально организованную горячую линию и по электронной почте в этот период к нам поступило около трех тысяч обращений", - говорится в документе.

Также в докладе сообщается, что в 2020 году аппарату омбудсмена удалось оказать содействие в защите прав по 1 701 обращению 6 492 граждан. "А вместе с неопределенным кругом лиц, т. е. когда, например, по одному обращению оказывалась помощь всем жильцам аварийного дома, или целой группе лиц, содержащихся в лечебном учреждении, доме ветеранов, психоневрологическом интернате и т. д. - около 500 тыс. граждан", - отмечает уполномоченный.