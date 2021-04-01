Лавров признался, что ему "работается нескучно" на фоне быстрых изменений в мире

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в условиях быстрой смены эпох в мировой политике ему нескучно на посту министра.

"Если коротко: нескучно. Это если говорить об эпохах, через которые я прохожу в своей карьере. Все мы в этих эпохах существовали, видели все эти переходы", - сказал он в четверг в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров отметил, что за время его работы на посту постпреда РФ при ООН, а затем и в должности министра очень сильно изменились США. "Все эти революционные события очень сильно повлияли. Переломный момент, с моей точки зрения, в отношении того, как американцы живут, был 11 сентября 2001 года. Я был в Нью-Йорке, на Манхэттене, ощущал этот запах, пытался дозвониться, потому что телефоны все выключились. С тех пор Нью-Йорк стал другим. Этот свободный, живущий круглые сутки своей жизнью, получающий от этого удовольствие город как-то насторожился, стал оглядываться через плечо: нет ли рядом кого-то, кто может принести беду", - пояснил глава МИД РФ.

По его словам, после этого подозрительность стала глубоко проникать в американское общество. "Наверное, причины тому были, причины серьезные. Честь и хвала спецслужбам США, потому что с тех пор, кроме Бостонского марафона, о чем мы их предупреждали, других терактов не было. Но эта подозрительность, какая-то замкнутость ощущается до сих пор. Наверное, есть люди, которые хотят это использовать", - добавил Лавров.

Ведущий спросил министра, как он сам изменился за это время. "Это не мне судить. Человек воспринимает окружающее как постоянно развивающийся процесс. Ты сам взрослеешь, умнеешь или глупеешь, но этого не замечаешь <...> Формирование личности происходит, я уверен, постоянно, до конца дней", - заключил глава российского дипведомства.