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В Минпросвещения хотят ввести практические экзамены для работников школьных столовых

В ведомстве в настоящее время обсуждают такие программы для представителей местных органов власти и родителей, рассказал первый замминистра просвещения

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Специальные практические экзамены, которые подтверждали бы квалификацию, следует ввести для работников школьных столовых, заявил в четверг первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко в рамках открытого диалога "Отравление в школе. Что делать сейчас и что делать навсегда?" на площадке ОНФ.

"Мы не просто должны проконтролировать, что человек прошел весь курс обучения, и приклеить ему голограмму", - сказал Глушко.

По его мнению, люди, которые работают на пищеблоках в школе, должны также сдавать практический экзамен. "Чтобы мы действительно видели, что человек работает в образовательной организации и он действительно это умеет делать", - отметил Глушко.

Он добавил, что ответственные за организацию питания в школах должны пройти соответствующий курс подготовки. Глушко сообщил, что в Минпросвещения РФ сегодня обсуждают такие программы для представителей местных органов власти и родителей.

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