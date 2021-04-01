В горах Сочи к летнему туристическому сезону появятся новые экотропы

СОЧИ, 1 апреля. /ТАСС/. Две новые экотропы появятся к началу летнего туристического сезона на курорте Красная Поляна, одна из них станет самой протяженной на курорте. Об этом сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна в четверг.

"К лету курорт готовит запуск двух новых экотроп: одна из них будет вести к крупнейшему объекту историко-культурного наследия Красной Поляны, вторая, длиной более 15 км, станет самой протяженной экотропой курорта и будет проходить через все зоны высотной поясности", - говорится в сообщении.

Летний сезон на курорте начнется 1 июня с открытия в горах канатной дороги к панорамной площадке Поляна 2200, а также доступа к прогулкам в горную долину Цирк-2 и маршрута Поликаря.

"Гости курорта Красная Поляна, поднявшиеся в горы в июне-июле, смогут поиграть в снежки в горной долине Цирк-2. Благодаря ее горноклиматическим особенностям снег в долине не тает до августа, и у гостей есть возможность сделать уникальные фотографии на снегу в окружении цветущих альпийских лугов", - отметили в пресс-службе.

Всего на курорте будут доступны порядка 40 км экотроп, включая прогулки через реликтовый лес и к альпийским лугам. В будущем, в рамках реализации проекта по развитию экотроп, на пешеходных маршрутах установят дополнительные скамейки с видом на горы.