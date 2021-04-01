Студенты, успешно защитившие стартапы как дипломы, получат гранты УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Студенты Уральского федерального университета, которые успешно защитят в качестве дипломных работ свои стартапы в 2021 году, получат от вуза гранты до 300 тыс. рублей, в зависимости от сложности и бизнес-планов, сообщила ТАСС заместитель первого проректора вуза Надежда Терлыга.

В июле 2020 года заместитель первого проректора вуза сообщала, что Уральский федеральный университет внедрил практику защиты в качестве дипломных работ стартапов. В прошлом году в формате "стартап как диплом" было представлено несколько выпускных работ, один из проектов впоследствии победил во Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей.

"Студенты, которые на отлично защитят #СтартапДиплом и успешно пройдут Акселератор УрФУ, получат от университета грант", - сказала Терлыга.

Также с 26 апреля студенты смогут проверить свои способности в сфере технологического предпринимательства и пройти онлайн-диагностику на сайте университета. Тестирование поможет определить, есть ли у молодых людей склонность к техпредпринимательству, в результате диагностики участники получат рекомендации по дальнейшему развитию своего потенциала. Затем лучшим участникам тестирования предстоит принять участие в очной деловой игре, победители которой смогут пройти годовую практику в высокотехнологичной компании "ТехноСпарк". Те студенты, которым не удастся дойти до финала, смогут развивать свои проекты, воспользовавшись сервисами Инновационной инфраструктуры УрФУ.