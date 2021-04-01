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Пандемия COVID-19

СМИ: в Иран прибыла пятая партия "Спутника V"

В феврале в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата, сообщило агентство "Клуб молодых журналистов"

ТЕГЕРАН, 1 апреля. /ТАСС/. Пятая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в четверг в Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство "Клуб молодых журналистов".

Первая партия "Спутника V" прибыла в Тегеран 4 февраля, а 9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата.

Кроме того, 28 февраля в страну прибыл самолет с первой партией вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm, а 11 марта в Иран было доставлено 150 тыс. доз вакцины индийской компании Bharat Biotech. Использование вакцины иранского производства планируется начать в конце весны.

Теги
ИранРоссияПандемия COVID-19
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