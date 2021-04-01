Администрация США сформировала сеть активистов по содействию вакцинации на местах

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена сформировала сеть из общественных активистов, которые на местах развернут борьбу со все еще сохраняющимся в американском обществе скептицизмом в отношении безопасности и целесообразности вакцинации от COVID-19. Об этом со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщила в четверг газета The Hill .

Члены новой оперативной группы, "Общественного корпуса", численностью более 275 человек будут предоставлять местным жителям "полную и точную информацию" как о самом вирусном заболевании, так и о характере и действии вакцин от него. Эта информация, непосредственно доводимая до друзей, знакомых, соседей и членов их семей, будет, как ожидается, гораздо лучше "усваиваться", так как ее носителями выступят знакомые и пользующиеся доверием в своих районах люди. В число последних включены члены спортивных, общественных, профсоюзных, этнических и других организаций, пользующихся авторитетом на местах. Вице-президент США Камала Харрис планирует встретиться с ними в четверг.

В министерстве здравоохранения и социальных служб отметили, что членом группы в принципе может стать любой желающий, проявивший готовность заниматься такой "просветительской деятельностью" на регулярной основе. Он или она получат доступ к еженедельно обновляемой информации о вакцинах, связанных с ними и прививочной кампанией фактах, а также будут получать рекомендации и наставления по работе с населением. Курировать эту деятельность будут сообща руководители нескольких федеральных учреждений, включая Национальный институт здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний.

Одновременно министерство развернет на телевидении и в социальных сетях - в том числе и на испанском языке - широкую рекламную кампанию под девизом: "Мы можем это сделать". Пока эту кампанию планируется проводить в течение апреля.

На сегодняшний день, по данным The Hill, вакцинацию от коронавируса в США полностью или частично прошли 97 млн человек или около 30% населения страны. Полностью вакцинированными, то есть получившими две полагающиеся дозы вакцины, считаются 16%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 552 073 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.