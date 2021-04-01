{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Пензенской области продлили режим самоизоляции для пожилых

Он будет действовать до 1 мая

ТАСС, 1 апреля. Власти Пензенской области до 1 мая продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Внесены изменения в постановление губернатора Пензенской области "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области". По 1 мая продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями", - сказано в сообщении.

В Пензенской области зарегистрировали более 42,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции, более 38,9 тыс. человек выздоровели, 533 человека умерли.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия COVID-19
Мнение
Способна ли предустановка ПО изменить IT-рынок. Мировой опыт и перспективы проекта в РФ
Дмитрий Комиссаров — о влиянии закона об отечественном программном обеспечении на конкуренцию
Способна ли предустановка ПО изменить IT-рынок.
Читать полностью