В Ингушетии открыли школу имени известного поэта и художника Али Хашагульгова

МАГАС, 1 апреля. /ТАСС/. Новую школу на 250 мест, которая будет носить имя известного в Ингушетии поэта и художника Али Хашагульгова, открыли в сельском поселении Яндаре, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Старая школа была возведена в 1970 году и с тех пор в здании не проводилось капитального ремонта, дети обучались в две смены. Новое здание построено в рамках госпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа".

"В сельском поселении Яндаре на месте старой школы 1970 года построили новую - на 250 мест. Образовательное учреждение носит имя известного ингушского художника и поэта Али Хашагульгова. К проектной мощности школы созданы дополнительные 90 ученических мест, что позволит детям учиться в одну смену", - говорится в сообщении пресс-службы.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов на открытии объекта отметил, что в учебном заведении есть просторные классы, в том числе кабинеты технологии, домоводства, мастерская, в которых установлены интерактивные доски, компьютеры, библиотека с читальным залом.

"Школе присвоено имя Али Хашагульгова - большого поэта и художника, который всем сердцем болел за свой народ, за его будущее, за его язык. Это огромная честь и большая ответственность, я надеюсь, что ученики этой школы, как и Али Хашагульгов, вырастут настоящими патриотами, достойными гражданами республики, будут стремиться оставить добрый след на этой земле", - цитирует пресс-служба Калиматова.

Как уточнили в пресс-службе, для ликвидации нехватки мест в школах и перехода на обучение в одну смену за пять лет в Ингушетии необходимо дополнительно построить еще 30 учебных заведений на 720 мест в каждом. В рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году построено 6 школ, еще 9 находятся на стадии завершения и будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. В 2021 году начнется строительство семи общеобразовательных учреждений - в Назрани и Карабулаке, Верхних Ачалуках, Долаково, Барсуках, Ольгетти.