Две области Италии заявили о перебоях с вакцинацией из-за нехватки препаратов

РИМ, 1 апреля. /ТАСС/. Руководство двух итальянских областей заявило о риске приостановки кампании вакцинации из-за нехватки доз препаратов. Как пишет в четверг газета La Repubblica , министр регионального правительства по вопросам здравоохранения столичной области Лацио Алессио Д'Амато предупредил, что имеющихся в регионе объемов хватит только на ближайшие сутки.

"Если в ближайшие 24 часа мы не получим 122 тыс. доз вакцины AstraZeneca, нам придется приостановить вакцинацию", - приводит слова Д'Амато издание. Он сообщил, что в Лацио объявили о записи на прививку людей в возрасте 66-67 лет, и уже 36 тыс. зарегистрировались. По данным Д'Амато, до мая всего на прививку записался 1 млн человек.

Об аналогичной проблеме заявил губернатор северной области Венето Лука Дзайя. По его словам, нехватка вакцин также тормозит темпы вакцинации в одном из наиболее пострадавших от пандемии регионов Италии.

Такая ситуация толкает региональные власти на поиск других источников поставок. Так, был заключен контракт на поставки российской вакцины "Спутник V", который начнет выполняться, как только препарат получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). По словам губернатора Винченцо Де Луки, поставки должны начаться в течение двух недель после сертификации "Спутника V".

Чрезвычайный комиссар по предотвращению пандемии Франческо Паоло Фильиоло заявил в четверг, что в ближайшие два дня прибудут 1,3 млн доз AstraZeneca. В апреле в стране ожидают 8 млн доз разных вакцин, включая Johnson & Johnson.

На данный момент в Италии первую дозу получили 10,2 млн человек. Завершили цикл вакцинации почти 3,2 млн человек. Правительство ввело обязательную вакцинацию для медиков. Специалисты отмечают значительное снижение числа заражений среди вакцинированных, например, в домах престарелых и среди старшего населения, наиболее уязвимого перед вызываемым коронавирусом заболеванием.