Власти Кировской области разрешили работу детских игровых комнат и развлекательных центров

КИРОВ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области с 1 апреля разрешили работу детских игровых комнат и развлекательных центров, а также дискотек, сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

"Внесены изменения в постановление правительства Кировской области № 122-П. Изменения вступают в силу сегодня, 1 апреля. Разрешена работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров. Гражданам в возрасте 55 лет и старше, а также имеющим определенные хронические заболевания, не рекомендуется посещать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. Разрешается работа дискотек и иных развлекательных учреждений при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Предприятиям общественного питания разрешили проводить дискотеки и организовывать танцплощадки. Также с 1 апреля разрешена работа крытых катков и проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях при заполняемости не более 75% от общего количества посадочных мест на трибунах. Кроме того, власти разрешили мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и мероприятия, проводимые в рамках Первомайской акции профсоюзов, перечень которых утвержден президиумом Федерации профсоюзных организаций Кировской области.

Граждане по-прежнему должны соблюдать масочный режим.

По состоянию на 1 апреля в регионе выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. На стационарном лечении находятся 1 608 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 2 568 пациентов. В регионе запрещены массовые мероприятия. При этом с условием соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора продолжают работу кафе и рестораны, музеи, музеи-заповедники, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, дворцы и дома культуры, парки, разрешена работа фуд-кортов в торговых центрах и кинотеатрах, школьники учатся очно.