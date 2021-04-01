В Костромской области до 14 апреля продлили режим самоизоляции для пожилых

КОСТРОМА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Костромской области до 14 апреля продлили режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет в девяти муниципальных образованиях региона. Об этом сообщила администрация Костромской области.

"В связи с высокими показателями заболеваемости в группе людей старше 65 лет Роспотребнадзор рекомендовал продлить самоизоляцию для пожилых жителей девяти муниципалитетов. До 14 апреля включительно ограничения сохраняются в Костроме, Буе, Галиче, Шарье, Галичском районе, Шарьинском, в Костромском, Кадыйском и Красносельском районах", - говорится в сообщении.

Пожилым людям рекомендуется оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости - купить продукты, лекарства, вынести мусор, выгулять домашних животных. При этом необходимо использовать маски, соблюдать социальную дистанцию.

Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет ввели в нескольких районах региона в октябре 2020 года.

По данным оперативного штаба региона, за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 44 человек. Всего с начала пандемии коронавирус в области был выявлен у 19 701 человека.