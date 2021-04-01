В Белгородской области отменили обязательную самоизоляцию для пожилых людей

ТАСС, 1 апреля. Власти Белгородской области отменили обязательную самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет, с 1 апреля эта мера носит рекомендательный характер. Соответствующее постановление врио губернатора региона Вячеслава Гладкова опубликовали в четверг на сайте правительства региона.

"Гражданам в возрасте 65 лет и старше руководствоваться постановлением [рекомендующим соблюдение самоизоляции] главного санитарного врача по Белгородской области "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19". Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля", - говорится в документе.

До внесения изменений подпункт постановления о мерах по предупреждению распространения коронавируса обязывал всех жителей Белгородской области старше 65 лет соблюдать самоизоляцию. С принятием изменений самоизоляция для пожилых людей носит только рекомендательный характер. Смягчение ограничений также коснулось проведения летней детской оздоровительной кампании в регионе - запланирована работа санаториев и лагерей при условии наполняемости не более 75%.

По данным оперативного штаба региона, к 1 апреля в Белгородской области выявили 34 366 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 30 348 человек, 565 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, запрет на ночные развлекательные мероприятия.