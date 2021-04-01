В Москве открылся магазин исламской литературы при Соборной мечети

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первый в Москве специализированный магазин мусульманской литературы "Баракат" открылся при Московской соборной мечети в четверг. В нем будет представлена литература на более чем 15 языках России и стран Азии, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

Председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин назвал это историческим событием. "У нас раньше не было такого магазина, где так была бы представлена литература. Конечно, здесь можно было бы сделать что-то другое, более коммерческое, но мы сочли необходимым создать именно магазин книг - это очень важно", - сказал он на открытии.

Проект книжного магазина был одобрен ДУМ РФ. По информации духовного управления, это первый подобный магазин исламской духовной литературы в столице. Предполагается, чтобы нем будут продаваться издания Корана, труды по исламскому праву и богословию, истории и религиозной практике. В нем также представят предания о пророках, пособия по арабскому языку, детскую литературу и издания на языках исповедующих ислам народов.