Центр обучения талантливых детей СКФУ расширит прием за счет гранта Минобрнауки

СТАВРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Специализированный учебный научный центр (СУНЦ) для талантливых школьников Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сможет расширить прием в 2021 году при федеральной поддержке. Набор увеличится с 50 до 250 человек, сообщили журналистам в четверг в пресс-центре вуза.

В четверг Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ подвело итоги конкурса по поддержке специализированных учебных научных центров в российских вузах, гранты получат пять университетов. Поддержка СУНЦ в Ставрополе превысит 350 млн рублей.

"В настоящее время в СУНЦ при федеральном университете обучаются 50 талантливых школьников. Обучение проходит по двум профилям: физико-математический и биолого-химический. <…> Полученная господдержка позволит увеличить количество обучающихся до 250 человек. Также вырастет количество профилей и география приема", - говорится в сообщении.

Грант позволит закупить новое оборудование для центра, провести ремонт и модернизацию помещений, обеспечить необходимый уровень проживания и питания всех учеников. Также на средства гранта педагоги центра пройдут переподготовку, будут разработаны онлайн-курсы по направлениям профильного обучения. В первый набор центра в 2020 году попали школьники из Ставропольского края, грант позволит начать прием талантливых детей из всех регионов Северного Кавказа.

"Мы создадим все условия для того, чтобы СУНЦ стал точкой притяжения талантов со всего Северного Кавказа. Цель создания Центра - воспитать со школьной скамьи будущих ученых и новаторов, которые прославят Россию и станут кадровой основой научных школ университетов и исследовательских организаций СКФО", - приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Учебный центр для школьников начал работать в крупнейшем вузе округа в 2020 году. Детям доступна вся материально-техническая база университета, помимо освоения школьной программы они проводят исследовательские проекты под руководством ведущих ученых. Иногородним школьникам в СУНЦ предоставляют места в общежитии. Расходы на обучение, проживание и питание детей берет на себя вуз.