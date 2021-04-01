Страны Европы второй год подряд встречают Пасху в условиях карантина

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Жителям большинства европейских стран второй год подряд придется встречать католическую Пасху в условиях жестких санитарных ограничений, введенных из-за роста заболеваемости коронавирусом.

ТАСС проанализировал меры, которые принимаются властями различных государств Европы из-за увеличившихся темпов распространения инфекции.

Усиливают ограничения

На всей территории Франции с 3 апреля на четыре недели будет введен жесткий карантин: прекращают работу все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрываются ясли и школы. Работодателям рекомендовано максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы. Жителям всех французских городов запрещается удаляться от своих домов на более чем 10 км. Также продолжают действовать комендантский час с семи часов вечера до шести утра, повсеместный масочный режим, все еще закрыты заведения общепита, музеи, театры и кинотеатры, спортзалы и т.д. Нарушение режима самоизоляции наказывается штрафом в €135, при повторном нарушении он возрастает в 2,5 раза.

В Италии на время пасхальных праздников вводится полный локдаун. С 6 апреля все регионы будут делиться на "красные" и "оранжевые", где не разрешено работать целому ряду заведений, включая рестораны и бары. По меньшей мере до конца апреля в Италии не будет ни одной "желтой" зоны, где возможны некоторые послабления ограничений. При этом даже в "красной" зоне вновь будут работать детсады и младшие школы. В стране ограничено свободное передвижение, закрыты заведения общепита, туристические объекты, не работают музеи, театры и другие учреждения культуры. Те, кто приезжает в Италию из стран ЕС, обязаны представить отрицательный результат теста на коронавирус и пройти пятидневный карантин. Для прибывающих из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, установлен двухнедельный карантин.

В Испании в преддверии Пасхи решено дополнительно ограничить передвижение между регионами. За нарушение карантина будут штрафы в размере от €1 тыс. Также вводится обязательное ношение защитных масок повсюду, где невозможно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Требование распространяется, в частности, на посетителей пляжей и бассейнов на открытом воздухе.

В Словении в период с 1 по 11 апреля будут вновь закрыты все детские сады, школы и вузы. Из предприятий сферы услуг смогут продолжить работу лишь продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, АЗС и автосервисы. Запрещаются любые собрания и встречи людей, которые не являются членами одной семьи. Сохраняется действующий с 22:00 до 05:00 комендантский час. Выезд за пределы региона проживания возможен лишь при наличии веской причины, а выезд за рубеж - лишь при условии выплаты штрафа в размере €400.

В Хорватии в дополнение к уже действующим мерам в период с 1 по 15 апреля вводится запрет на спортивные тренировки в закрытых помещениях, приостанавливается работа детских игровых комнат. В ряде регионов будет необходимо носить защитные маски на открытом воздухе. Частично ограничивается пересечение границы: для въезда потребуется отрицательный результат теста на коронавирус либо справка о перенесенном заболевании. В то же время в рамках поддержки туристической отрасли всем вакцинированным, в том числе российскими и китайскими препаратами, въезд в Хорватию разрешен.

Четвертый жесткий карантин начинается в четверг в трех восточных регионах Австрии - федеральных землях Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд. Там до 11 апреля закрываются парикмахерские и массажные салоны, непродовольственные магазины, торговые центры. Вводится ограничение на выход жителей из дома без уважительной причины. На остальной территории страны сохраняются все ограничения в области туризма, спорта, культуры и общественного питания.

Ужесточить правила въезда в страну решили и власти Норвегии: с 1 апреля все граждане и те, у кого есть вид на жительство, обязаны предоставить отрицательный результат теста, сделанный не позднее чем за сутки. Ранее такое правило действовало лишь в отношении иностранцев. Вдобавок с 29 января страна ввела запрет на въезд без веских оснований, что означает фактическое закрытие границы королевства почти для всех, кто там не проживает.

Сохраняют ограничения

Власти Германии до 18 апреля отложили открытие уличных террас ресторанов, театров и кинотеатров. В стране по-прежнему действует карантин, хотя и не такой жесткий, как зимой: открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины.

Сохраняется действие ряда санитарных ограничений в Швейцарии, в том числе требование повсеместно носить маски и соблюдать дистанцию в полтора метра. Ограничено число участников мероприятий: не более 10 человек могут присутствовать внутри помещений и не более 15 - на улице. По прибытии из государств с высоким уровнем заболеваемости требуется пройти 10-дневный карантин, за несоблюдение которого грозит штраф в размере 10 тыс. франков (около $10,6 тыс.). Сейчас в этом списке 44 страны и территории, а также ряд областей Австрии, Германии, Италии и Франции. Вместе с тем правительство приступило с 1 марта к постепенному смягчению ограничений: открылись магазины, музеи, читальные залы библиотек и зоопарки.

В Бельгии остаются закрытыми школы, детские сады, рестораны, бары, магазины, где не продаются товары первостепенной важности, а также все развлекательные, культурные и большая часть спортивных учреждений. Масочный режим и правила социального дистанцирования обязательны повсеместно. По всей стране действует комендантский час с 00:00 до 05:00, в столице - с 22:00 до 06:00.

В Польше сохраняется объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение защитных масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. На фоне нового роста заболеваемости с 20 марта в республике решено вернуться к почти полному карантину с закрытием магазинов в торговых центрах, объектов культуры, спорта и отдыха. С субботы на две недели в республике закрылись крупные строительные и мебельные магазины, салоны красоты, ясли и детские сады. В больших магазинах и костелах может единовременно находиться ограниченное число людей - по одному человеку на 20 кв. м площади.

Различные карантинные ограничения продолжают действовать также в Португалии, Венгрии, Румынии, Словакии, Чехии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии.

Ослабляют ограничения

В Болгарии с 1 апреля при загруженности в 30% разрешается работа кинотеатров, театров, музеев, галерей и библиотек. На аналогичных условиях разрешается проведение занятий в фитнес-центрах, спортивных клубах и бассейнах. На период с 1 по 12 апреля непродовольственные магазины торговой площадью более 300 квадратных метров могут возобновить работу на открытых площадках, прилегающих к торговым объектам. Рестораны и кафе смогут обслуживать клиентов на открытом воздухе. С 5 апреля будет восстановлена работа яслей и детских садов, а с 12 апреля - школ.

Постепенное ослабление жесткого карантина, введенного 4 января, продолжается в Британии. В начале марта возобновили работу школы, а с 29 марта британцам разрешили встречаться на улицах группами, состоящими не более чем из шести человек или членов не более чем двух домохозяйств, а также заниматься групповыми видами спорта. Утратил силу указ, предписывающий жителям страны не выходить из дома без особой надобности, однако британцам по-прежнему рекомендуют работать из дома.

Власти Нидерландов решили с 31 марта на один час сократить действие комендантского часа: теперь он будет начинаться в 22:00. Ранее в этом месяце открылись начальные и средние школы, была разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, при соблюдении строгих условий смогли открыть двери магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости. Однако остаются закрытыми вузы и заведения общепита, а поездки за границу разрешаются лишь в случае крайней необходимости.

В Дании с 6 апреля: за парты вернутся школьники и студенты, откроются парикмахерские и салоны красоты, торговые центры и рестораны с обслуживанием на открытом воздухе. Для их посещения будет необходим сертификат, в котором будет указано о факте вакцинации, отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии антител после COVID-19.

Власти Греции разрешили с 5 апреля открыть промтоварные магазины, при этом покупателю нужно будет заранее оформить заказ по интернету или по телефону, а также оформить электронный пропуск. Рассматривается возможность возобновления занятий в школах с 12 апреля, при этом учителя и учащиеся обязаны будут проводить самотестирование на коронавирус. Запрет на посещение паломниками Святой горы Афон продлен до 15 апреля.

В Черногории с 1 апреля карантинные ограничения смягчены в 10 городах: там разрешена работа кафе и ресторанов на открытом воздухе, при этом за столиком могут находиться не более двух человек. Более свободным станет передвижение между муниципалитетами в будни. Остается в силе запрет на междугороднее пассажирское сообщение с вечера пятницы до утра понедельника, торговые центры по-прежнему закрыты.

Республика Кипр с 1 апреля начинает принимать все категории пассажиров из России, в том числе туристов. Чтобы избежать карантина на острове, приезжающим необходимо сдать два ПЦР-теста на коронавирус: первый - не ранее чем за 72 часа до вылета, а второй - уже в кипрском аэропорту после прибытия на остров.