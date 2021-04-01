Регионы Дальнего Востока выступили за увеличение тарифа на работу ФАПов по программе ОМС

ЧИТА, 1 апреля. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовят обращение в федеральное правительство с просьбой увеличить тариф на работу фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) по программе государственных гарантий в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) для Дальнего Востока. Так региональные власти намерены обеспечить содержание ФАПов, построенных или отремонтированных по программе модернизации первичного звена здравоохранения, заявила вице-премьер правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова на форуме "ProДФО" в четверг.

"Дело в том, что у нас, допустим, по Забайкалью из более 400 фельдшерско-акушерских пунктов в среднем содержание одного ФАПа - я имею в виду все статьи - ОМС не покрывает. [Для] этого 1,3 млн рублей нам недостаточно. Поэтому те ФАПы, которые мы ставим либо на замену, либо новые, конечно, они дают нам дополнительные финансовые обязательства в части содержания. И мы, конечно, предусматриваем различные механизмы, в том числе хотим обратиться в части увеличения тарифа на содержание фельдшерско-акушерских пунктов. Если вы поддерживаете, субъекты ДФО, мы, конечно, готовы с этой инициативой выступать", - сказала Ванчикова.

Идею, в частности, поддержала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. По ее словам, средств ОМС не хватает на содержание новых объектов, в том числе из-за оттока населения из сельской местности.

"Все прекрасно понимают, что ежегодно у нас, например, в Бурятии снижается численность населения в связи с оттоком жителей в другие регионы и за пределы России, что влечет уменьшение субвенций из федерального фонда обязательного медицинского страхования. И поэтому считаю, что для регионов ДФО есть необходимость отстаивать увеличение подушевых нормативов именно для сельской местности для того, чтобы наши центральные районные больницы потом могли содержать новые здания, новое оборудование, которое приобретается при модернизации", - подчеркнула Лудупова.

Модернизация первичного звена здравоохранения началась во всех регионах России и продлится около пяти лет. В первую очередь программа направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны.