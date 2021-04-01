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Пандемия COVID-19

Светлана Лобода заразилась коронавирусом

По ее словам, пять дней назад она почувствовала недомогание и простудные симптомы, а 1 апреля ей пришел положительный тест на COVID-19

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Певица Светлана Лобода заболела коронавирусной инфекцией. Об этом артистка сообщила в четверг в Instagram.

"Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат", - написала певица.

Она сообщила, что в связи с заболеванием ее запланированный на 3 апреля концерт в "Барвиха Luxury Village" перенесен на 16 апреля, уточнив, что приобретенные билеты будут действительны на новую дату.

Светлана Лобода - украинская поп-певица, автор песен. Свою карьеру начала в составе группы "ВИА Гра". Наибольшую популярность получили ее сольные песни "Постой, мужчина", "Революция", "К черту любовь" и другие.

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УкраинаПандемия COVID-19
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