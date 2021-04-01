Владимиров: потенциал курортов Ставрополья позволяет принимать до 3 млн человек ежегодно

ПЯТИГОРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Курорты Ставропольского края способны принимать 3 млн туристов в год, учитывая ввод в эксплуатацию строящихся санаториев, а также использование недостроев, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"По нашей оценке, сегодня курорты Ставрополья потенциально способны принимать до 3 млн человек ежегодно. С тем условием, что будут введены в эксплуатацию возводящиеся санатории, а также возвращены в полноценное использование недостроенные и брошенные объекты. Мы этого добиваемся в своей работе", - сказал Владимиров, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

Глава края отметил, что Ставрополье активно участвует в госпрограммах по развитию туризма.

"В развитии курортов края нас поддерживают решения федерального центра по стимулированию внутреннего туризма, государственные программы и проекты, участником которых является наш край", - добавил глава Ставрополья.

Министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Трухачев ранее сообщал ТАСС, что в 2021 году ожидается восстановление турпотока в крае до показателя допандемийного уровня до 1,6 млн человек. Курортный сезон в Ставропольском крае в 2020 году из-за пандемии начался позже обычного, санатории не принимали отдыхающих несколько месяцев, в связи с этим туристский поток в минувшем году составил порядка 570 тыс. человек.