Реорганизация госуправления в Якутии помогла оптимизировать работу Минтруда региона

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Реорганизация модели государственного управления в Республике Саха (Якутия) позволила сократить на 40% бумажный документооборот и на 20% временные расходы в региональном министерстве труда и социального развития. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в четверг на круглом столе в ТАСС, посвященном результатам влияния пандемии на экономику России и темпам цифровизации.

"В результате этой работы, которую мы провели, видим, что, например, министерство труда, достаточно консервативное по своей сути министерство, работающее с очень большим количеством людей и с субсидиями, оно на 40% сократило бумажный документооборот и на 20% сократили временные расходы", - рассказал он.

По его словам, работа по внедрению данной модели в региональный госаппарат продолжается.

"Министры сами лично включились, и там [в региональных министерствах] процессы идут очень хорошие <…> Хочу заострить внимание -... вопросы цифровой трансформации мы должны пропустить через себя, должны понять, зачем они нужны <…> Это реально дает огромное сокращение временных затрат, финансовых затрат и в конце концов улучшает жизнь людей, которые могут получать госуслуги гораздо быстрее, чем это было раньше", - сказал Николаев.

Ранее он заявлял, что в текущем году все министерства Якутии планируется вовлечь в проект "Государственное управление 4.0", который направлен на системную реорганизацию модели госуправления. Данный проект формулирует новую, направленную на упрощение структуру принятия управленческих решений, он направлен на предоставления услуг, перераспределение и минимизацию использования ресурсов, а также повышение производительности и качества труда.

Нацпрограмма "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". К 2030 году необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% массовых социально значимых услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны иметь возможность широкополосного доступа к сети интернет.