Жители Ростова-на-Дону через суд добились ликвидации мусорного полигона в черте города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Ростовский областной суд признал законными исковые требования жителей Ростова-на-Дону к администрации города и группе компаний "Чистый город". Согласно определению суда, власти и коммунальщики должны ликвидировать мусорный полигон и использовать территорию в соответствии с законодательством, сообщили в четверг в пресс-службе суда.

В своем иске жители Ростова-на-Дону указали на то, что земельный участок в северо-западной промзоне города, на территории которого организован мусорный полигон, находится в приаэродромной зоне. Находящиеся здесь аэродромы Ростов-Северный и Центральный эксплуатируют Министерство обороны РФ и ПАО "Роствертол".

Ранее решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону исковые требования жителей города были оставлены без удовлетворения, отметили в пресс-службе. Однако наличие мусорного полигона в черте города негативным образом сказывается на состоянии окружающей среды, может вызвать возникновение опасных заболеваний. Кроме того, вблизи аэродромов мусорный полигон создает опасность для полетов из-за большого количества птиц.

"Апелляционным определением от 24 марта 2021 года судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда признала эксплуатацию и использование администрацией города Ростова-на-Дону и ООО "ГК "Чистый город" площадки временного накопления твердых отходов потребления, расположенной на земельном участке, не соответствующей требованиям Воздушного кодекса РФ, и обязала осуществлять эксплуатацию указанного земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ", - говорится в сообщении суда.