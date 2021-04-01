Активисты ОНФ призвали дать благотворительным фондам право опеки над пациентами ПНИ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Представители социального проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Регион заботы" призвали внести изменения в законодательство РФ, в частности, предоставить благотворительным фондам опекунские и попечительские права на бывших пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ), сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе проекта. Это позволит представителям фондов на законных основаниях организовывать сопровождаемое проживание для подопечных и прописывать и селить их у себя, не опасаясь привлечения к ответственности.

В настоящее время единственным опекуном пациента является директор психоневрологического интерната, который фактически оказывается одновременно и заказчиком, и поставщиком социальных услуг, что вызывает конфликт интересов. В 2016 году Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о распределенной опеке, предусматривающий разделение опекунских прав на пациента и попечительских обязанностей между несколькими опекунами, включая некоммерческие организации (НКО). Однако рекомендованные думой поправки, по мнению экспертов, фактически исключают "распределенную опеку", так как отказывают некоммерческим организациям в праве опекать пациентов, контролировать их условия проживания в ПНИ, а при их выписке - организовывать для своих подопечных сопровождаемое проживание.

"Директору фонда действительно сейчас приходится часто делать регистрации экс-подопечным ПНИ, поскольку нет никаких механизмов предоставления социального жилья, кроме койки в интернате, для людей, которые готовы выходить в самостоятельную жизнь. <…> Поэтому необходимы изменения в законодательстве, это не только закон о распределенной опеке, но также и жилищного кодекса <...>, чтобы без формальных нарушений можно было помогать людям и разукрупнять интернаты", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора фонда "Перспективы", который также организует сопровождаемое проживание инвалидов, Екатерины Таранченко.

Инцидент в Омской области

Автор проекта ОНФ "Регион заботы" Анна Федермессер отметила, что без введения в законодательство понятия "сопровождаемое проживание" уголовное преследование грозит любому подобному проекту. В качестве примера она привела случай в Омской области. Там сотрудники паспортного стола заподозрили главу благотворительного фонда "Мир, в котором нет чужих. Мир равных возможностей" Викторию Марчевскую, которая прописала в своей квартире семь бывших пациентов психоневрологического диспансера, в торговле фиктивными регистрациями и написали на нее заявление в полицию. В пресс-службе омского УМВД ТАСС не прокомментировали эту информацию.

"Поскольку законодательно такой способ оказания помощи как "сопровождаемое проживание" еще не урегулирован, теперь этой женщине грозит штраф в 500 тыс. рублей за каждую зарегистрированную душу или срок до 3-х лет", - цитирует Федермессер пресс-служба.

По словам самой Марчевской, молодые люди, которых она прописала в своем дачном домике, обратились в разное время в фонд, чтобы наладить свою жизнь вне интерната. "Прожив всю жизнь в казенных учреждениях, сироты с нарушениями развития нуждаются в поддержке, потому что не имеют знаний и навыков, чтобы сразу начать самостоятельную жизнь: не знают, как распоряжаться финансами, платить по коммунальным счетам, оформить необходимые документы, и так далее", - приводит ее слова пресс-служба.