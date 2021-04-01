{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Оверчук: приложение "Путешествую без COVID-19" показало себя эффективным инструментом

Ранее правительство утвердило распоряжение, разрешающее въезд в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19" на бессрочной основе

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Приложение "Путешествую без COVID-19", упрощающее перемещение между странами для жителей государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), показало себя эффективным инструментом. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" показало себя эффективным инструментом, задача которого - упростить для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечив соблюдение действующих требований", - сказал Оверчук.

Ранее правительство РФ утвердило распоряжение, разрешающее въезд в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19" на бессрочной основе. До этого срок применения приложения был установлен до 1 апреля 2021 года. Кроме того, теперь помимо граждан Белоруссии и Армении данная мера будет распространяться и на граждан Киргизии.

"Путешествую без COVID-19" позволяет гражданам государств, входящих в состав Евразийского экономического союза, въезжать в Россию в облегченном порядке. С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа, и, если он отрицательный, отправляться в поездку. Результат теста, который нужно предъявлять на границе, также хранится и отображается в приложении.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Оверчук, Алексей Логвинович
Запасы воды в водохранилищах Крыма в 1,7 раза ниже уровня 2020 года
По данным регионального гидрометцентра, суммарный объем составил 61,39 млн куб. м
Читать полностью