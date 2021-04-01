Запасы воды в водохранилищах Крыма в 1,7 раза ниже уровня 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Суммарный объем воды в водохранилищах Крыма в начале апреля составил 61,39 млн куб. м, что в 1,7 раза меньше уровня прошлого года, следует из данных на сайте крымского гидрометцентра.

"К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 61,39 млн куб. м, что на 13,082 млн куб. м больше, чем месяц назад, но на 44,87 млн куб. м меньше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

Наполнению водохранилищ полуострова способствовали осадки, выпавшие в марте в Крыму. В то же время они носили локальный характер. Так, в степных районах они составили норму, на южном берегу Крыма - 41-45%, в северном предгорье 112-146% нормы. В бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38-75% больше нормы. В горах Крыма уровень осадков соответствовал норме.

"Таяние снега, сопровождаемое выпадением дождей, способствовало кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинстве рек северного предгорья на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек - на 50 см", - сообщают в гидрометцентре. При этом в бассейнах большинства селевых рек в Алуште, Судаке и Феодосии синоптики фиксировали пересыхание.

На минувшей неделе глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что глобальное потепление будет способствовать тому, чтобы климат в Крыму становился еще более засушливым, похожим на климат пустынь. Он отметил, что ряд исследований, посвященных изменению климата, показывает, что в связи с потеплением происходит перераспределение осадков.

Проблема водоснабжения в Крыму

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют и в Алуште. А в Ялте полностью перешли на снабжение из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное водоснабжение горожан.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.