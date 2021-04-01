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Пандемия COVID-19

Житель Лондона, плюнувший в водителя автобуса в период пандемии, получил тюремный срок

Майкла Айду приговорили к 18 неделям тюремного заключения

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Житель Лондона Майкл Айду, плюнувший в водителя автобуса в период пандемии коронавируса, приговорен к 18 неделям тюремного заключения. Как говорится в распространенном в четверг заявлении правоохранительных органов, такое наказание 44-летнему лондонцу вынес магистратский суд района Кройдон на юге города.

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Инцидент произошел утром 13 февраля, когда Айду, зашедший в салон автобуса, отказался платить за проезд. После замечания со стороны водителя пассажир стал вести себя агрессивно, а затем снял медицинскую маску и плюнул в него. Правоохранители подчеркнули, что благодаря защитному стеклу в кабине водитель никак не пострадал. Более того, ему удалось сразу собрать образцы слюны покинувшего салон пассажира и передать их в полицию, которая позже установила его личность.

Айду был задержан 24 марта на железнодорожной станции на юге Лондона. В суде он признал свою вину. Помимо наказания в виде лишения свободы, преступник также должен заплатить судебный сбор в пользу потерпевшего в размере £128 ($177).

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