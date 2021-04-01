В Краснодарском крае госпитализировали пациента, оставленного скорой на ступенях больницы

КРАСНОДАР, 1 апреля. /ТАСС/. Медики госпитализировали мужчину без определенного места жительства, которого в четверг фельдшер скорой помощи оставил на ступенях больницы в поселке Нефтегорск Апшеронского района Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в региональном оперативном штабе.

Ранее в четверг в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, что сотрудник скорой медицинской помощи высаживает из автомобиля мужчину и оставляет его на ступенях. Пользователи сообщили, что инцидент произошел в поселке Нефтегорск.

"В настоящее время мужчина госпитализирован в медицинскую организацию, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту опубликованной видеозаписи проводится служебная проверка", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, скорую к мужчине без определенного места жительства, который спал на детской площадке, вызвал один из местных жителей. На месте было принято решение доставить мужчину в отделение сестринского ухода местной больницы. По прибытии к медучреждению он стал оказывать сопротивление, отказывался выходить из машины скорой помощи.