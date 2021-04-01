Алиханов заявил, что ситуация с коронавирусом в Калининградской области стабильная

КАЛИНИНГРАД, 1 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области стабилизировалась и не требует ужесточения действующих ограничений. Об этом заявил в четверг на заседании регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией губернатор области Антон Алиханов, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Ситуация с коронавирусом в регионе относительно стабильная. Сейчас у нас достаточно сбалансированный список ограничительных мер. Мы следим за динамикой развития эпидситуации. Если она будет положительной, то мы и дальше будем вносить корректировки в список ограничений. Сейчас важно не допустить всплеска заболеваемости, соблюдать все меры и не забывать о масочном режиме", - заявил Алиханов, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщила на заседании штаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, всего в области выявлено 30 290 случаев заражения, 27 956 человек выздоровели, умерли 370 граждан. Чаще заболевают женщины (60,8%), каждый четвертый выявленный - гражданин старше 65 лет.

По данным областного Минздрава, в регионе развернуто 556 коек для лечения больных с коронавирусом и пневмониями. "Занято 453 койки, в том числе 311 гражданами старше 65 лет. На амбулаторном лечении сегодня 1 277 человек, из них 337 старшего возраста. Можно говорить о том, что в основном люди старше 65 лет в средней и тяжелой форме переносят коронавирусную инфекцию", - сообщила на заседании заместитель министра здравоохранения области Наталия Берездовец.

В области для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями до 5 апреля действует режим самоизоляции. Ограничено проведение массовых мероприятий, сохраняется масочный режим в общественных местах и на транспорте. Ведется активная иммунизация населения от коронавируса. По данным на 30 марта, привиты 37 470 человек, из них двумя дозами - 31 484. Развернуты 28 прививочных пунктов в 24 лечебных учреждениях. В регион поступило 43 899 доз вакцины от коронавируса.