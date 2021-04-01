Пункт вакцинации от коронавируса откроется в "Ледовом дворце" Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции в ближайшее время откроется в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга, сообщили в четверг в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"Принято решение об открытии в ближайшее время пункта вакцинации в "Ледовом дворце". Он будет работать во время хоккейных матчей", - говорится в сообщении. В середине марта также был открыт пункт вакцинации на территории стадиона "Газпром-Арена".

Всего Петербурге сейчас открыты 133 пункта вакцинации в медицинских организациях. Работают также 18 выездных прививочных бригад. Мобильные пункты развернуты, в том числе, в торговых центрах. Там можно пройти бесплатную вакцинацию без предварительной записи.

За весь период в Петербурге прошли вакцинацию 384 078 человек, из них 284 106 человек полностью закончили цикл. В поликлиниках остаются 62 064 дозы вакцины.

По последним данным, в Петербурге выявили 395 341 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 348 581 человек, умер 12 301. За последние сутки в городе выявили 710 случаев заражения.