Судья США постановил приостановить продажу вызвавших скандал кроссовок от Lil Nas X

ТАСС, 1 апреля. Федеральный судья Нью-Йорка в четверг постановил приостановить продажу вызвавших скандал кроссовок от рэпера Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл). Об этом со ссылкой на решение судьи сообщило агентство Reuters.

Ранее один из ведущих в мире производителей спортивного инвентаря Nike подал в суд на компанию MSCHF Product Studio за несанкционированное использование модели кроссовок Nike Air Max 97 для выпуска и продажи "сатанинской обуви".

Как сообщил Reuters, судья постановил, что компания MSCHF Product Studio нарушила права на товарный знак и должна приостановить продажи обуви. В компании заявили, что решение суда уже не актуально, так как вся обувь этой модели распродана.

По информации агентства, "сатанинская обувь" представляет собой красно-черную модификацию кроссовок Nike Air Max 97 с пентаграммой и надписью "Luke 10:18", отсылающей к 18-му стиху десятой главы Евангелия от Луки о низвержении сатаны с небес. Как утверждает MSCHF, в платформе каждой из 666 пар содержится капля человеческой крови. Цена товара определена в более $1 тыс.