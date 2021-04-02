Кадыров вернул в ведение Мининформпечати вопросы нацполитики и внешних связей

ГРОЗНЫЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение вернуть вопросы национальной политики и внешних связей в ведение регионального Министерства информации и печати. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Мной принято решение вновь реорганизовать Министерство информации и печати Чеченской Республики в Министерство ЧР (Чеченской Республики) по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Руководить ведомством будет помощник главы ЧР Ахмед Дудаев. На данный момент работа всех региональных и муниципальных средств массовой информации поставлена на качественный уровень, налажено тесное взаимодействие с обществом и органами власти. Это результат эффективной информационной политики, которую проводит Ахмед Махмудович [Дудаев]", - написал Кадыров.

По его словам, против республики развязана информационная война, цель которой - расшатать общественно-политическую ситуацию и спровоцировать внутренние конфликты, а также очернить имидж Чечни. "Перед Ахмедом Дудаевым поставлена задача уделить особое внимание взаимодействию с федеральным центром, налаживанию внешних связей, повышению уровня национальной и информационной политики", - добавил глава Чечни.

В июне 2020 года Кадыров реорганизовал региональное Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации и назначил его руководителем Ахмеда Дудаева. Он с 2017 года руководил чеченской государственной телерадиокомпанией "Грозный" и параллельно занимал должность помощника главы Чечни по СМИ.