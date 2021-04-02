"Известия": студенты из РФ смогут участвовать в новой программе ЕС Erasmus+ с 2022 года

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Евросоюз запускает обновленную программу студенческих обменов Erasmus+ с бюджетом €26,2 млрд, российские студенты смогут полноценно участвовать в ней с 2022 года. Об этом в пятницу пишет газета " Известия " со ссылкой на источник в офисе программы в РФ.

"Отбор студентов на конкурсной основе для участия в мобильности проводят российские вузы. Они решают, какой формат мобильности будет использоваться на данный момент, - рассказали "Известиям" в офисе Erasmus+. - Есть рекомендации Европейской комиссии о том, чтобы международная мобильность была переведена в комбинированный формат: совмещение онлайн- и традиционной офлайн-мобильности, когда это будет возможно [после снятия ограничений по перелетам]".

По данным издания, в 2021 году российские студенты смогут участвовать в программе только по нескольким направлениям, так как ее только запустили, причем отбор происходит на фоне пандемии, негативно сказавшейся на студенческих обменах. При этом многие европейские вузы продолжают работать в режиме офлайн и принимают студентов - набор проводился даже в разгар пандемии COVID-19.

По данным программы, в 2019 году учиться из РФ в ЕС отправились 2 214 студентов и преподавателей, в 2020 году - 2 172. В свою очередь, число тех, кто поехал учиться по программе из Евросоюза в Россию, в 2020 году даже увеличилось - оно составило 1 735 человек по сравнению с 1 685 в 2019 году.

"Новая программа более инклюзивная, цифровая и зеленая. Она также будет более международной, расширит диапазон обменов и сотрудничества с третьими странами на спортивную сферу и секторы профессионального образования и обучения", - отметили в Еврокомиссии "Известиям". - Физическая мобильность [очное обучение] остается в центре программы Erasmus+, однако пандемия высветила необходимость ускорить цифровой переход систем образования и обучения. Такие новые форматы, как смешанные интенсивные программы, позволят дополнить краткосрочную физическую мобильность за границей онлайн-обучением и командной работой".

Erasmus+ является единственной крупной образовательной программой, действующей между Евросоюзом и Россией при финансировании со стороны ЕС. По данным ЕК, в данной программе с 2014 года приняло участие порядка 13,2 тыс. российских студентов. Наиболее приоритетными среди россиян являются сферы гуманитарных наук и искусства, а в отношении выбора стран - Германия, Испания, Франция, Италия и Польша.