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В Японии хотят создать профильное ведомство по делам детей

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура отметил, что в сферу деятельности нового ведомства могут войти проблемы социализации детей с ограниченными возможностями, жестокого обращения с детьми, борьбы с детской бедностью

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии совместно с правящей Либерально-демократической партией займется созданием управления по делам детей - нового профильного ведомства, которое будет координировать социальные и образовательные вопросы, связанные с несовершеннолетними. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура.

"Что касается управления по делам детей, то правительство возьмет на себя инициативу по координации работы с правящей партией и продолжит изучение вопроса [о его учреждении]", - сказал он. Тамура отметил, что в сферу деятельности нового ведомства могут войти проблемы социализации детей с ограниченными возможностями, жестокого обращения с детьми, борьбы с детской бедностью.

Распоряжение о создании управления по делам детей отдал премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Как отмечает телеканал NHK, такая инициатива обусловлена в том числе тем, что в настоящее время в Японии управление различными дошкольными учреждениями осуществляется разными ведомствами, что создает ряд проблем. К примеру, часть детских садов находится в ведении Минздрава, а другая - Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Теги
ЯпонияСуга, Ёсихидэ
Пандемия COVID-19
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