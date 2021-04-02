ЗАГСам в Хабаровском крае разрешили проводить торжественные регистрации браков

ХАБАРОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края разрешили ЗАГСам вернуться к режиму работы без ограничений, которые действовали во время пандемии. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Отделы ЗАГС возвращаются к прежнему режиму работы. Учреждения снова принимают посетителей без предварительной записи. Кроме того, заключить брак теперь можно в торжественной обстановке с участием гостей", - говорится в сообщении.

Важным условием по-прежнему остается соблюдение масочного режима и правил дезинфекции. Кроме того, необходимымо соблюдать дистанцию в 1,5 метра при получении государственных услуг.

В регионе сняли практически все ограничения. На прошлой неделе спортивно-зрелищным комплексам разрешили работать с загрузкой в 100%, разрешены концерты, выставки, отменено требование справок об отсутствии коронавируса для вылетающих в северные территории края. Накануне были сняты жесткие ограничения для интернатов и домов престарелых и инвалидов. Учреждения около года работали вахтовым методом - персонал заходил на двухнедельные смены, а постояльцам запрещалось выходить на улицу. В изоляции находилось более 3 тыс. получателей социальных услуг.

В крае сохраняется масочный режим в общественном транспорте и в общественных местах.

В регионе ежедневный прирост новых случаев заражения сохраняется на уровне 50-60 случаев. С начала пандемии заболели свыше 50,5 тыс. человек, умерли более 340. Ведется вакцинация, прививку от коронавирусной инфекции получили более 48,8 тыс. человек.