Эксперты сообщили, что количество вакансий в сфере искусства увеличилось на 43%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские компании предложили на 43% больше вакансий в сфере искусства и развлечений в первом квартале 2021 года, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим центром "Авито Работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Сфера развлечений после отмены карантинных ограничений активно восстанавливается. По сравнению с IV кварталом 2020 года, в этой группе профессий на 43% чаще стали искать сотрудников. При этом медианный показатель оплаты труда не изменился", - говорится в исследовании.

Также согласно данным центра, количество вакансий выросло в сфере управления персоналом (на 33%) и консультирования (на 32%). Аналитики отмечают, что если сравнивать данные в целом по вакансиям I квартала 2021 года с IV кварталом 2020 года, то наблюдается несущественное сокращение (на 2%). А если с I кварталом 2020 года - число предложений выросло на 68%.

Как пояснил управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель, толчком к активному найму в сфере развлечений стали вакцинация от коронавируса и постепенное снижение пандемийного напряжения. "Сотрудники требуются в кинотеатры, в торговые центры, в различные организации по досугу. Примечательно, что работодателям снова потребовались HR-работники, их возвращают в компании, так как восстановился наем", - цитируют его слова составители исследования.

Наибольшее число вакансий по итогам I квартала 2021 года опубликовали работодатели из производства и сельского хозяйства, их предложения составили 18% от общего числа. Не сильно отстают от них работодатели в сфере продаж, они разместили 17% от всех вакансий. Третье место поделили транспортно-логистическая и строительная сферы (по 12%).

Показатель медианной зарплаты в I квартале 2021 года увеличился на 3% до 31 тыс. рублей по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Наибольший рост произошел в сфере управления персоналом - на 33%. Значительно - на 20% - медианные зарплаты выросли в сфере бухгалтерии, медицины и юриспруденции. Рост медианной зарплаты хотя и не был отмечен в автомобильном бизнесе и строительстве, но работодатели этих отраслей предлагают самый высокий размер оплаты труда - 40 тыс. рублей в месяц.

Показатели по регионам

Чаще всего в первые три месяца 2021 года публиковать вакансии стали в Москве, рост предложений в сравнении с I кварталом 2020 года составил 117%. На втором месте по этому показателю находится Новосибирск (+115%), а на третьем - Екатеринбург (+100% ). Если сравнивать с IV кварталом 2020 года, на первое место по росту опубликованных вакансий выходит Сочи (+13%), следом - Кемерово (+5%), Москва и Новосибирск (по +4%).

Самая высокая медианная зарплата зафиксирована в Москве - 50 тыс. рублей. По итогам квартала она не изменилась, но тем не менее более чем вдвое превышает оплату во многих областных центрах. В Санкт-Петербурге второй по размеру медианный показатель - 43 тыс. рублей. На третьем месте - Сочи, и с незначительным отрывом Тюмень - в этих городах медианная зарплата составила около 34 тыс. рублей.

Медианная зарплата - зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях. Исследование составлено по результатам анализа вакансий на сервисе "Авито Работа", размещенных с января по март. Охват вакансий составил 588 тыс.