Выявляемость аутизма в России за пять лет возросла более чем в 2,5 раза

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Выявляемость расстройств аутистического спектра (РАС) за пять лет выросла в России более чем в 2,5 раза благодаря системному подходу, реализуемому Министерством здравоохранения РФ совместно с профессиональным сообществом. Рост показателей связан также с увеличением числа врачей-психиатров и детских психологов, прошедших дополнительное обучение по вопросам диагностики и терапии детей с РАС, сообщили ТАСС в Минздраве.

Аутизм - это нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни ребенка. Основные симптомы РАС - неспособность социализироваться, общаться с другими людьми, пользоваться жестами и мимикой, ограниченность интересов, стереотипные повторяющиеся действия. Лекарственная терапия для детей с РАС является вспомогательным методом лечения, основные усилия сконцентрированы в области педагогической коррекции, инклюзивного обучения и социальной адаптации детей, подростков и взрослых с аутизмом. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с 2007 года 2 апреля отмечается День распространения информации об аутизме.

"Выявляемость РАС за пять лет выросла более чем в 2,5 раза. Рост показателей выявляемости связан также с увеличением числа врачей-психиатров и детских психологов, прошедших дополнительное обучение по вопросам диагностики и терапии детей с РАС. Кроме того, были разработаны и обновляются клинические рекомендации, включающие вопросы диагностики и терапии детей с РАС", - сказали в министерстве.

Также с 2020 года в рамках профилактических осмотров детей с двухлетнего возраста проводится скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития, в том числе РАС. "Также отмечаем, что в соответствии с 10-й версией Международной классификации болезней (МКБ-10), диагноз "Ранний детский аутизм" не имеет возрастных рамок, то есть может быть поставлен в любом возрасте. На практике чаще всего устанавливается с двух-трех лет", - добавили в Минздраве.

В 2019 году Министерство здравоохранения РФ сообщало о том, что число детей диагнозом аутизм в России превысило 31 тыс. человек, только в 2018 году РАС был впервые поставлен более чем 4 тыс. детей.

Тревожные знаки

Как подчеркнула в беседе с ТАСС президент АНО "Центр проблем аутизма" Екатерина Мень, изменения в российской статистике говорят не о том, что выросло количество людей с аутизмом, они значат, что РАС стали больше выявлять и более грамотно диагностировать. По ее словам, раньше ребенку с таким расстройством могли просто поставить не тот диагноз.

"Аутизм определяли как эндогенный психоз, один из видов шизофрении. Еще раньше причину заболевания видели в матери, которая недостаточно любит своего ребенка, мало за ним ухаживает, не кормит грудью. Психиатр Бруно Беттелхейм даже ввел в связи с этим термин "матери-холодильники", - сказала она.

Изменения в статистике, отмечает Мень, говорят и о том, что проблема становится более видимой: "В этом большая заслуга родительского движения - матерей и отцов, пробивающих стены ради получения их детьми адекватной помощи и возможностей социализации. Родительское сообщество детей с аутизмом в России очень развито и консолидировано. Большой вклад в понимание аутизма и инструменты его выявления вносит и Международная конференция "Аутизм. Вызовы и решения", которая проводится с 2013 года и в этом году пройдет уже в девятый раз. Она стимулирует медицинское сообщество учиться грамотно диагностировать аутизм и грамотно работать с людьми с РАС", - добавила Мень.

РАС всегда начинают проявляться в детском возрасте. Это нарушение коммуникации и социального поведения, поэтому выявить его можно, когда ребенок начинает проявлять способность к взаимодействию с другими людьми - примерно в полтора-два года.

В раннем детстве заподозрить наличие аутизма можно по наличию определенных признаков. Так, тревожными сигналами для родителей в раннем возрасте можно считать, если ребенок не реагирует на свое имя до 12 месяцев, не указывает на предметы пальцем до 14 месяцев, не играет в ролевые игры, например, дочки-матери, к полутора годам, может многократно повторять одни и те же слова или движения, избегает прямого взгляда глаза в глаза, предпочитает быть в одиночестве, испытывает проблемы с развитием речи, необычно реагирует на внешний вид, вкус, цвет и запах предметов, болезненно относится даже к небольшим изменениям в обстановке, не может понять, что чувствуют другие люди и что чувствует он сам, играет в игрушки без социального смысла и сюжета.

"При этом наличие одного или нескольких из этих симптомов не обязательно равно диагнозу РАС. Проверить свои подозрения родители могут с помощью теста M-CHAT-R/F. Это опросник, который позволяет выявить склонность к аутизму у детей 16-30 месяцев", - продолжила Мень.

Адаптироваться в обществе

По словам президента "Центра проблем аутизма", проявления расстройства можно подавить с помощью поведенческой и медико-биологической терапии. Лечение можно начать в любом возрасте, но чем раньше, тем лучше. К подростковому возрасту терапия дает заметные результаты, и ребенок имеет шансы адаптироваться в обществе и взаимодействовать с людьми.

"Поведенческая терапия или ABA-терапия - это комплексная терапевтическая программа, основанная на методе прикладного анализа поведения. Законы поведения объективны и универсальны, а вот терапия, основанная на них всегда индивидуальна. Она помогает ребенку освоить навыки, необходимые для коммуникации с другими людьми. В рамках этой терапии корректируют проблемное поведение и формируют необходимые навыки, которые при аутизме не формируются автоматически или обычным воспитанием, нежелательные формы поведения, которые мешают его социализации (например, публичные истерики) при формировании желательных (например, сообщать о своих желаниях социально приемлемым образом) постепенно угасают", - пояснила Мень, добавив, что медико-биологическая терапия также сугубо индивидуальна и зависит от тех факторов, которые спровоцировали развитие аутизма.